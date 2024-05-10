الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ضغوط دولية".. باحثة دولية تحلل تداعيات التصعيد الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت نورا نيلاند الباحثة الدولية، إنه كانت هناك محاولات أمريكية لإقناع نتنياهو بألا يغزو رفح ولكن يبدو أن هذه الضغوط لا تعمل، مؤكدةً أن التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر.

وأضافت نيلاند، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المستقبل معقد جدًا والتطورات القادمة معقدة والآن بعد أن تطورت الحرب بهذا الشكل ونحن نعرف بأن هناك ضغوطا أيضًا يمارسها الشارع فكانت هناك الكثير من المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وبالتأكيد هناك ضغط يمثله الرأي العام.

وأكدت أن هناك إدراكا بأن الغرب متورط بشكل ما في المجازر التي ترتكب في غزة وأيضًا عملية التجويع الممنهج، ولذلك الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكين يجدون أنفسهم في وضع معقد جدًا متناقض فهم يحاولون احتواء الوضع في غزة بدلًا من محاولة حل المشكلة من جذورها وهذا ما يسعون إليه.

القاهرة الإخبارية نتنياهو رفح السابع من أكتوبر الحرب الولايات المتحدة اوروبا الرأي العام

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