رياض منصور يهتف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "فلسطين حرة"

هتف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"فلسطين حرة والسلام للجميع".

وقال منصور، اليوم الجمعة، خلال كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أعلم أن الغالبية الساحقة بينكم سوف تقف مجددًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو بأمس الحاجة للمساندة وسوف تقفون إلى جانب السلام العادل والشامل بما يعود للفائد على الجميع".

وتابع: "ببساطة إن التصويت بنعم هو الإجراء الصائب والصحيح وأؤكد لكم ولبلدانكم ولقادم السنوات أنكم سوف تزهون بكل فخر أنكم وقفتم لصالح الحرية والعدالة والسلم في أحلك الساعات".



