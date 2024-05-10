الخارجية الفلسطينية: إجماع دولى على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هناك إجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أحقية فلسطين بالعضوية يؤكد أنها تستوفي كل الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة.

وصوتت 143 دولة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.