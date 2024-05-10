الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى أسبوع المرور العربى.. الداخلية تستهدف الأطفال بالتوعية المرورية

توعية الاطفال بالالتزام
توعية الاطفال بالالتزام المروري

تحرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية، ومنها أسبوع المرور العربي في الفترة من الرابع حتى العاشر من مايو كل عام لنشر الثقافة المرورية والتوعية بأهمية احترام قواعد المرور.

ويأتي الاحتفال هذا العام وقد انتقلت مصر إلى مرحلة أكثر دقة وأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحركة المرورية مع ما تملكه من شبكة ضخمة من الطرق التي أنشأتها الدولة للتيسير على المواطنين، حيث قامت وزارة الداخلية بنشر منظومة متكاملة من الرادرات وكاميرات المراقبة لرصد ومتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة حفاظًا على الأرواح والممتلكات ما ساهم في تراجع معدلات الحوادث على الطرق بشكل كبير.

استهداف الأطفال بالتوعية المرورية

وتستهدف وزارة الداخلية الأطفال بهذه التوعية عبر المدينة المرورية للأطفال، والتي تنتقل إلى المدارس وتقدم وبشكل مبسط وعملي للأطفال القواعد والإرشادات المرورية، والتي تغرس لديهم قيم الانضباط والالتزام المروري منذ الصغر.

جهود متواصلة للتوعية بالالتزام المروري

وتمتد جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور كثقافة يجب أن تنتشر بين قائد المركبات فيتم توزيع مطويات بصفة دورية تحتوي إرشادات مرورية على قائد المركبات بالمحاور والطرق للتوعي بأهمية الالتزام بتعليمات رجال المرور والفحص الدوري للسيارات بهدف التأكد من عوامل الأمان للحد من الحوادث، إلى جانب بث مواد إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة حول الحالة المرورية والإرشادات الواجب على قائد المركبات اتباعها بخاصة مع المتغيرات الجوية كالشبورة والأمطار وكذا أماكن الأعمال الإنشائية والتحويلات المرورية لتحقيق السلامة والأمان على كل الطرق.

وزارة الداخلية أسبوع المرور العربي الثقافة المرورية قواعد المرور الأطفال التوعية المرورية

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