مواطنون: ندعم القيادة السياسية فى موقفها من القضية الفلسطينية

أكد مواطنون من مختلف محافظات الجمهورية دعم القيادة السياسية في موقفها من القضية الفلسطينية، موضحين أن مصر منذ زمن موقفها واضح في مساندة القضية الفلسطينية وفي دعمها لها.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها رأي المواطنين من ربوع محافظات الجمهورية من جميع الفئات، في دعم مصر القضية الفلسطينية، موضحين أن موقف مصر كان واضحًا جدًا في القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة، ليس فقط في الفترة الأخيرة ولكن منذ زمن، ففي أثناء القصف الإسرائيلي على فلسطين بذلت مصر جهودا كبيرة في تجهيز قوافل طبية وقوافل وإغاثية وإنسانية لفلسطين، بجانب فتح المستشفيات المصرية لاستقبال المرضى والمصابين.

وأشار المواطنون إلى أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هي قرارات في منتهى الحكمة، مؤكدين دعمهم قرارات الرئيس السيسي في رفض تهجير أهل غزة.

وأكدوا أن الرئيس السيسي الآن يضرب المثل الأعلى لصمود القائد العربي الوحيد وسط هذه الأزمة الطاحنة التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين، ذلك الذي يؤدي دور الثوابت الوطنية منذ أن قامت القضية حتى الآن.