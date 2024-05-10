خبير: أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله راعت الأصول الأثرية وتمت بدقة بالغة

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مسجد الحاكم بأمر الله، الذي يقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي، كان في البداية داخل أسوار القاهرة، وأمر بإنشائه الخليفة العزيز بالله الفاطمي وتوفى قبل إتمامه، وأتمه ابنه الحاكم بأمر الله، موضحا أن المسجد له تاريخ مثير للاهتمام، وله 3 قباب جميلة في ظل القبلة، وله 9 مداخل، ولكن المدخل الوحيد المفتوح في الواجهة الغربية.

وأضاف "ريحان"، اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن مسجد الحاكم بأمر الله تعرض في فترة من الفترات لحالة من التردي وحصلت له تجديدات قديمة وتجديدات حديثة في فبراير 2023، قائلا: "المسجد كان حالته يرثى لها، وتحول لمحلات لتجار شارع المعز، وأول ترميم كان في عهد الرئيس السادات".

وأوضح أن الترميم من الناحية الأثرية يتم طبقا للأصول الأثرية، وحديثا بعدما افتتحت أعمال ترميمه في 2017 بناء على أصول أثرية وحماية حوائط المسجد وأعمال تدعيم للحوائط وأعمال خشبية.

وأكد أن مسجد الحاكم بأمر الله أجرى له ترميم دقيق مع تجديد شبكة الكهرباء الداخلية والخارجية ورفع كفاءتها ووضع شبكة كاميرات للمراقبة.

أسماء مسجد الحاكم بأمر الله

وأوضح أن مسجد الحاكم بأمر الله عُرف بعدة أسماء، مثل: جامع "الخطبة" و"الأنوار" و"الفتوح"، وبالنسبة لتاريخه فهو رابع أقدم المساجد الجامعة، وثاني أكبر مساجد القاهرة بالنسبة للمساحة، وأمر بإنشائه الخليفة العزيز بالله الفاطمي عام 990 ميلادي، وتُوفي قبل إتمامه ليتمه ابنه الحاكم بأمر الله.

الحملة الفرنسية اتخذت المسجد مقرًا لها

وأشار إلى أن للمسجد تاريخا مثيرا للاهتمام، فالحملة الفرنسية اتخذته مقرا لها وتم استخدام المئذنتين الجميلتين كأبراج للمراقبة، وأبرز مميزاته المعمارية القباب الثلاث في ظلة القبلة والمداخل التسعة، والمسجد تعرض لسد الجدار الشرقي أيام بدر الجمالي، وكذلك أصابه زلزال عام 1303 ميلادية، ما أدى لسقوط المئذنتين، ومر بالعديد من التجديدات قديما وحديثا، وآخرها الافتتاح في 23 فبراير 2023.