الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أيمن محسب: مصر تقدم مثلًا حقيقيًا لدولة قوية تسعى للسلام

أيمن محسب
أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إننا الآن في مشهد عبثي كبير جدًا لا يحلم أي إنسان على الكرة الأرضية بأن يشهده في 2023، مضيفًا أن هذه الأحداث اللا إنسانية وهذا الإفراط في القتل وهذا القمع غير المسبوق وهذا التحدي والضرب بالأسلحة الثقيلة والطيران في شعب أعزل، وتدمير لأجل التدمير، هو عدوانية غريبة جدًا تتمتع بها الحكومة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي الموجود على أرض فلسطين المحتل.

وأضاف محسب، اليوم الجمعة، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc": "إننا نشاهد سكوتا وصمتا رهيبا جدًا من العالم أجمع وأقنعة كبيرة جدًا سقطت بالفعل، وأكدنا أن ما يحمي الدولة هي قدراتها العسكرية وتأكدنا أن الإنفاق العسكري لأي دولة في العالم هو الحامي الوحيد وأن جود جيش قوي في أي دولة في الكرة الأرضية هو الضامن الوحيد لبقاء الدولة على خريطة العالم، وللسلام قوة تحميه كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي".

حرج أمريكى وغطرسة الاحتلال

وأوضح أن الحكومة الأمريكية أصبحت في حرجٍ شديد جدًا أمام شعبها، ليس بسبب التصريحات بل بسبب المواقف أيضًا، مشيرًا إلى أن الثقة سقطت عمومًا في المؤسسات الدولية بعد أحداث غزة الأخيرة بشكل مطلق للكرة الأرضية وليس للعرب فقط.

وأكد أن الغطرسة الإسرائيلية وبالتحديد غطرسة اليمين المتطرف وهذه الحكومة المتطرفة أصحاب المشاهد السيئة على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه هي لغاتها وهذه هي طريقتها في التعبير، حتى في المفاوضات فهم متعنتون من أجل التعنت، كما أنهم يعتقدون أن هذه الآلية وهذه الطريقة التي يكسبون بها المعارك.

وأشار إلى أن هناك بادرة أمل من الضغط والجهود المصرية في هذا الإطار والضغط الإنساني والتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقدم مثلا حقيقيا لوجود دولة قوية قادرة وتسعى للسلام، منوهًا إلى أنه إذا استمر التعنت الإسرائيلي أكثر من ذلك فإن المنطقة ستكون مقدمة حقيقية لوجود حرب كبيرة جدًا.

مشهد عبثي القمع 8 الصبح فلسطين الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية

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