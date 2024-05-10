الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: إذا استسلمنا ولم ندمر حماس ستتكرر أحداث 7 أكتوبر وسنبقى بلا حماية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إننا إذا استسلمنا ولم ندمر حماس، فإن إسرائيل ستظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر.

علينا هزيمة حماس في رفح وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من التغلب على الخلافات

وأضاف: "علينا هزيمة حماس في رفح الفلسطينية وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من التغلب على الخلافات وسيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة". 

هدف حماس وإيران تدمير أمريكا

وتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال: "هدف حماس وإيران تدمير أمريكا ونحن نقف في طريقهما لحماية الغرب".

القاهرة الإخبارية نتنياهو حماس إسرائيل حماية 7 أكتوبر غزة إيران ماية الغرب

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