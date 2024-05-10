الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فايز فرحات: مصر مارست جهودًا ضخمة لفرض وقف إطلاق النار بغزة بمسار دبلوماسى

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال د. محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن مصر مارست وبذلت جهدًا ضخمًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  في فرض وقف إطلاق النار عبر مسار دبلوماسي انخرطت في مسار تفاوضي معقد وواجه تعقيدات شديدة، سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي أو على مستوى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أو حتى على مستوى الداخل الفلسطيني، لكن مصر افترضت أنه لا يوجد بديل سوى المسار التفاوضي حتى نخرج جميعًا من هذه الأزمة.

العدوان الإسرائيلي مثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار في الشرق الأوسط

وأضاف "فرحات"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا العدوان الإسرائيلي مثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط، ليس فقط على أمن إسرائيل أو القضية الفلسطينية، لكنه يمثل مصدر تهديد كبير للاستقرار في إقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن تدركها الولايات المتحدة الأمريكية ويجب أن يدركها الجانب الإسرائيلي بكل مكوناته، سواء التيار اليميني المتطرف أو التيار السياسي خارج هذا التيار أو حتى نتنياهو نفسه.

أمريكا يجب أن تكون لديها القدرة على توصيل رسائل شديدة الوضوح والقطعية للجانب الإسرائيلي

وأوضح أننا بحاجة إلى صوت عقلاني من الجميع، والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون لديها القدرة على توصيل رسائل شديدة الوضوح والقطعية للجانب الإسرائيلي، وغياب هذه الرسائل هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وهو الذي أدى إلى سبعة أشهر من العدوان والتدمير والقتل داخل قطاع غزة.

عدم تسوية القضية الفلسطينية أصبح مصدر تهديد رئيسيًا في المنطقة

وأشار، إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينية أصبح مصدر تهديد رئيسيا حتى وإن كانت تراجعت هذه القضية لبعض الوقت، لكن هناك ركائز أساسية يقوم عليها الأمن في منطقة الشرق الأوسط، أولى هذه الركائز هو موازين القوى في المنطقة، فيجب أن تكون الرسالة واضحة للجميع بأن موازين القوى لا يجب إغفالها والجميع يعلم حجم الدولة المصرية في المنطقة، وكيف أنها تمثل واحدا من عناصر استقرار هذا الإقليم من خلال موازين قوى واضحة يدركها الجميع.

وأكد، أن هناك معاهدات سلام واتفاقيات موقعة بين إسرائيل وبين عدد من دول المنطقة، منها مصر والأردن، وبالتالي هذه الاتفاقيات تمثل بالفعل واحدا من مصادر استقرار هذا الإقليم ويجب الحفاظ عليها، والجميع حتى الآن يتمسك بها، لكن ممارسات الجانب الإسرائيلي وتماديه في هذا العدوان، وحتى محاولة توصيل رسائل من جانبه، وأنه يتجاهل حتى المصالح الأمريكية، ويحاول تجاهل مصادر الاستقرار في هذا الأقليم هذا هو الخطر الرئيسي الذي يجب أن تدركه إسرائيل بكل مكوناتها.

 

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