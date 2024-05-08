الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فايز فرحات: مصر تقود جهود السلام فى ظل الأزمة الإقليمية (فيديو)

رفح
رفح

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن استمرارية الدور المصري الفعال منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر، موضحًا أن مصر تعاملت بحكمة مع المستجدات المتلاحقة، سواء على الصعيد الميداني داخل القطاع أو فيما يخص التحولات الدولية، بالإضافة إلى التصدي للتصريحات والادعاءات الإسرائيلية.

وشدد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، على التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في إيصال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تعقيدات الأزمة المستمرة منذ بدايتها، مشيرًا إلى الدور البارز الذي لعبته مصر في إدارة المفاوضات الرامية إلى تحقيق هدنة إنسانية مستدامة. 

وأبرز كيف استخدمت مصر نفوذها الدبلوماسي والسياسي في تعزيز علاقاتها مع الأطراف المعنية، الإسرائيليين وحركة حماس، وكذلك مع الولايات المتحدة، مما أسهم في تحول واشنطن إلى شريك فاعل في السعي نحو وقف إطلاق النار.

وتطرق "فرحات" إلى العقبات التي تواجهها مصر، مع إصرار إسرائيل على عدم خلق بيئة مواتية للتقدم نحو الهدنة الإنسانية، التي كانت محل توافق واسع بين الأطراف، والتي أقرت حماس بقبولها رسميًا كأساس للهدنة، وأكد التأثير السلبي للأحداث الجارية في رفح الفلسطينية على فرص تحقيق الهدنة الإنسانية.

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