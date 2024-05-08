اللواء نصر سالم يكشف عن ضغوطات نتنياهو على حماس (فيديو)

تحدث اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، عن الوضع الراهن في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح اللواء سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يزال عاجزًا عن تحديد مواقع الرهائن في غزة، وأشار إلى أن نتنياهو يفرض ضغوطًا متزايدة على حركة حماس، من خلال الاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح واقتحام المدينة الفلسطينية.

كما لفت إلى أن هذه الضغوط تأتي في إطار المفاوضات الجارية، حيث تسعى إسرائيل للمماطلة والتراوغ، مع الرغبة في القضاء على حماس، ومع ذلك إسرائيل لن تتمكن من القضاء على حماس، التي تحولت إلى فكرة راسخة في قطاع غزة وأن فكرة المقاومة الفلسطينية لا يمكن القضاء عليها.

وأخيرًا، حذر من خطورة تهجير الفلسطينيين، مشددًا على موقف مصر الرافض لهذه السياسات.