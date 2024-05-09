البنتاجون: مستمرون فى المباحثات حول الخطط الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، إننا نتعاون مع جميع الشركاء لضمان تفعيل الإجراءات الرامية لإقرار السلم والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "رايدر" خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": ما زلنا نبحث مع المسئولين الإسرائيليين خططهم بشأن رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب العمل على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن أي خسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن المدنيين الأبرياء في غزة.

وأكد أننا اتخذنا قرارًا بوقف إحدى شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من أجل تقييم كيفية استخدام إسرائيل تلك الأسلحة.