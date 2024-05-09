إعلام عبرى: حزب الله ينجح فى إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات

أفات وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حزب الله اللبناني، نجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل لتجمع معلومات على الرغم من وجود طائرات إسرائيلية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف انتشارٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

كما أعلن حزب الله استهدافه مركزًا قياديًا تابعًا للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بقذائف المدفعية وأنه حقق به إصابة مباشرة.