الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: عملية رفح ستضعف موقف إسرائيل فى مفاوضات وقف إطلاق النار

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إننا أوضحنا مخاوفنا لإسرائيل منذ وقت طويل إزاء عملية عسكرية في رفح، ونعتبر السيطرة على معبر رفح عملية محدودة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن واشنطن تعتقد أن عملية رفح ستضعف موقف إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن العملية التي تقوم بها إسرائيل في رفح حتى الآن محدودة ولا نريد أن نرى عملية كبيرة هناك.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل بشأن خيارات أخرى في رفح الفلسطينية بدلًا من عملية عسكرية كبيرة، إضافة إلى مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يفضي إلى استعادة المحتجزين.

وأكد أن هناك حاجة لزيادة عدد شاحنات المساعدات إلى غزة وسنحدد سياساتنا بناء على الوقائع على الأرض، منوهًا أن الولايات المتحدة علقت شحنة عسكرية لإسرائيل ونراجع شحنات أخرى إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية في رفح.

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