الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ردًا على تعليق شحنة أسلحة أمريكية.. نتنياهو: "إذا تعين علينا الوقوف بمفردنا سنفعل"

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه إذا تعين علينا أن نقف بمفردنا وإن نقاتل بأظافرنا فحسب فسنفعل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

جمال زقوت: نتنياهو يضع مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات

وأكد جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، أنه  في نهاية المطاف ستكون هناك صفقة ولكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل هذه الصفقة في تعاكس كامل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وكذلك في تعاكس مع رغبة المجتمع الإسرائيلي نفسه، موضحًا أن نتنياهو قرر أن تكون مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل الاعتبارات سواء كانت الإسرائيلية أو غيرها.

وأضاف زقوت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في نهاية المطاف وأمام صمود الفلسطينيين وحجم الجرائم التي ستلاحق نتنياهو سواء على صعيد المجتمع الإسرائيلي المتصلة بالفساد والإخفاق من ناحية أو على الصعيد الدولي كزعيم لعصابة ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة، ستكون نهاية نتنياهو إما أن يرضخ للصفقة التي تنهي هذه الحرب أو أنه بالتأكيد سيؤلب المجتمع الإسرائيلي أولًا على كل اللاعب التي يحاول أن يمارسها.

القاهرة الإخبارية نتنياهو نقاتل إسرائيل

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