الخميس 09 مايو 2024
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الأمم المتحدة: نزوح نحو 80 ألف شخص من رفح منذ بدء العملية العسكرية

غزة
غزة

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن 80 ألف شخص فلسطيني نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء عملية الجيش الإسرائيلي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

نزوح الآلاف ومجازر عديدة

في الجهة المقابلة، قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنه قبل قليل صدر تصريح عن وكالة "أونروا" بأن 80 ألفا من سكان مدينة رفح نزحوا نتيجة لعمليات القصف الإسرائيلية التي تمارس منذ 3 أيام، سواء من المدفعية أو غير ذلك من الغارات الخاصة التي تقوم بها قوات الاحتلال من قبل الطائرات الحربية على قطاع غزة.

وأضاف عماد، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حسب البيان الذي صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية فإنه خلال الـ24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر أدت إلى ارتقاء واستشهاد 60 من الفلسطينيين، إضافة إلى إصابة 110 من الجرحى والمصابين خلال هذه العمليات الجارية.

القاهرة الإخبارية رفح عملية الجيش الامم المتحدة نزوح

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