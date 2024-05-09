الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جمال زقوت: نتنياهو يسعى لتعطيل صفقة الهدنة ووضع مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات

جمال زقوت رئيس مركز
جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات

أكد جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، أنه  في نهاية المطاف ستكون هناك صفقة ولكن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل هذه الصفقة في تعاكس كامل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية وكذلك في تعاكس مع رغبة المجتمع الإسرائيلي نفسه، موضحًا أن نتنياهو قرر أن تكون مصلحته الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل الاعتبارات سواء كانت الإسرائيلية أو غيرها.

وأضاف زقوت، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في نهاية المطاف وأمام صمود الفلسطينيين وحجم الجرائم التي ستلاحق نتنياهو سواء على صعيد المجتمع الإسرائيلي المتصلة بالفساد والإخفاق من ناحية أو على الصعيد الدولي كزعيم لعصابة ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة، ستكون نهاية نتنياهو إما أن يرضخ للصفقة التي تنهي هذه الحرب أو أنه بالتأكيد سيؤلب المجتمع الإسرائيلي أولًا على كل اللاعب التي يحاول أن يمارسها.

وأوضح أننا إذا لاحظنا في بداية الحرب كان هناك إجماع إسرائيلي شعبي وسياسي شامل جوهره الانتقام في مواجهة المفاجأة والفشل الذي ألّم بالنظام السياسي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية برمتها، ولكن مع الوقت وأمام صمود الشعب الفلسطيني وأمام فشل إسرائيل في استعادة أي من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية سوى الفترة التي جرى فيها الاتفاق على تبادل ولو كان محدودا للأسرى في معاييرها وفي توقيت وقف إطلاق النار أو الهدنة، شاهدنا أن هناك تغير بدأ يحدث في المجتمع الإسرائيلي. 

وأكد أن هناك أكثر من 60% في المجتمع الإسرائيلي باتت تطالب بوقف إطلاق النار، حتى إن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بالأمس قال لا يوجد أي طريق لاستعادة المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل المقاومة إلا بوقف الحرب، موضحًا أن الكثيرين من القيادات العسكرية والسياسية قالوا إذا لم يوجد أي سبيل لاستعادة المحتجزين سواء بوقف الحرب فعليها أن تتوقف فورًا.

وأشار إلى أن هناك تغيرا داخل المجتمع الإسرائيلي وتدريجيا يجد نتنياهو نفسه وحيدا أمام هذا العناد باتجاه التضحية بالمحتجزين وربما التضحية بمكانة الولايات المتحدة وليس فقط مكانة إسرائيل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

القاهرة الإخبارية الصفقة نتنياهو تعطيل الفلسطينيين صمود الجرائم جرائم حرب جرائم إبادة

مواد متعلقة

حماس: نؤكد على موقفنا بالموافقة على الورقة التى قدمها الوسطاء فى مفاوضات الهدنة

أبوالهول: قدر من الأمل في الوصول لهدنة.. المفاوضات ستثمر قريبًا

القاهرة الإخبارية: توقف تدفق المساعدات واستقبال الجرحى بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب مفاوضات القاهرة

"القاهرة الإخبارية": جميع البلدات فى الضفة والقدس مُعرضة للاقتحامات الإسرائيلية

بريطانيا: سنواصل المضى فى إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات بايدن

"الخصاونة": مصر والأردن يرفضان أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

المعمل الجنائى يعاين حريقًا داخل قطعة أرض فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين