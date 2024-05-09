إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات بايدن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلة، اليوم، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

بايدن يعترف بقتل المدنيين في غزة بالأسلحة الأمريكية

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية في غزة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد هدد بايدن مرة أخرى بوقف المزيد من شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، بعد استخدامها في قتل المدنيين بغزة، إذا ما أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بغزو مدينة رفح بريًا.

وتابعت الشبكة، أن بايدن يرى أن المدنيين في غزة قتلوا بالقنابل الأمريكية، في ظل استخدام إسرائيل هذه الأسلحة في المدن السكنية.

وأضافت أن إعلان "بايدن" استعداده ربط الأسلحة الأمريكية بتصرفات إسرائيل هو بمثابة نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وكان اعترافه بأن القنابل الأمريكية قداستخدمت لقتل المدنيين في غزة بمثابة اعتراف صارخ بدور الولايات المتحدة في الحرب.