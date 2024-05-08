الأربعاء 08 مايو 2024
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محمود مسلم: أمريكا غير جادة.. عشرات آلاف النساء والأطفال ماتوا فى الحرب ولم تفعل شيئًا

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة وتطلق تصريحات متضاربة، فمنذ بداية الحرب تتحدث عن حماية المدنيين ومع ذلك، كانت النتيجة موت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في هذه الحرب ولم تفعل واشنطن شيئًا.
وأضاف "مسلم"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المطلوب تدخل أوروبي، والتصريحات التي تخرج من الاتحاد الأوروبي أفضل بكثير من تلك التصريحات التي تخرج من أمريكا، ولكن للأسف، الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في الاتفاقيات ولا يتدخل للضغط على إسرائيل بشكل مباشر، باستثناء فرنسا التي لها دور ملحوظ في الأسابيع الأخيرة في الضغط على إسرائيل".
وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا في وقت صعب، المجتمع الإسرائيلي يشهد خلافات داخلية ما بين المظاهرات لدى أسر الرهائن وذويهم وقوى المعارضة التي تريد إقرار إنهاء الحرب، وبين مغامرة نتنياهو بالحرب لمحاولة إخفاء ما حدث في السابع من أكتوبر أو استمراره في الحكومة".

القاهرة الإخبارية تدخل أوروبي الولايات المتحدة الحرب الاتحاد الأوروبي الضغط إسرائيل

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