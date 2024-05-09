الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"بصيلة": تطوير التعليم الفنى جزء لا يتجزأ من أحد أهم محددات الجمهورية الجديدة

الدكتور عمرو بصيلة
الدكتور عمرو بصيلة

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم الفني جزء لا يتجزأ من أحد أهم محددات الجمهورية الجديدة، وهو تنمية الإنسان، والتي تنطوي على كيفية تطوير قدراته وتنميتها، سواء الذهنية أو النفسية أو التعليمية.

وأضاف "بصيلة"، اليوم الخميس، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أنه يجرى العمل على نقطة أساسية وهي مد الإنسان بالمهارات والمعارف التي تمكنه من الالتحاق بسوق العمل بالشكل الذي يتناسب ويليق مع إمكاناته وظروفه، بما يوفر له فرصة عمل مجزية لبدء حياته العملية.

وأشار إلى أن المناهج الدراسية قديما كانت تركز على الأجزاء النظرية، ولكن الآن أصبح الهدف الرئيسي لوزارة التربية والتعليم هو جعل المناهج الدراسية تنتهج الجزء العملي بنسبة 70%، وبهدف إكساب طلاب وطالبات التعليم الفني المهارات الأساسية لسوق العمل.

وأوضح أن نسبة الملتحقين بالتعليم الفني بلغت 45% عام 2018، ولكن اليوم زادت النسبة لتصبح 57%، منوها بأن النسبة ليست المستهدفة، بل يتم العمل على زيادة عدد الطلاب عن طريق جذب الأكثر تفوقا من خلال تخصصات جديدة ومناهج جذابة وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لخريجي التعليم الفني.  

التعليم الفنى التربية والتعليم الجمهورية الجديدة تنمية الإنسان سوق العمل 8 الصبح

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