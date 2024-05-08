"الرئاسة الفلسطينية": وقف العدوان مطلبنا الدائم لأن المئات من شعبنا يسقطون يوميا

قال دكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ المطلب الفلسطيني الدائم هو وقف العدوان، وليس الهدنة أو تبادل الأسرى، لأن هنالك مئات الضحايا يسقطون يوميا من الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: "نطالب بسرعة إنجاز هذه الهدنة وسرعة وقف العدوان، وهذا هو المطلب الفلسطيني من الجانب الأمريكي، الذي لايزال غير حاسم في أمره ويسمح لإسرائيل باستمرار العدوان".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "الإدارة الأمريكية قادرة أن تأمر إسرائيل على وقف العدوان وبالتالي للأسف الشديد مازالت الإدارة الأمريكية تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها، وموقفنا الدائم منذ اليوم الأول للحرب هو أنه على إسرائيل وقف العدوان".