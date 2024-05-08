مراسل "القاهرة الإخبارية": سيطرة الاحتلال على المعابر استكمال لسيناريو حصار غزة

قال أيمن عماد، مراسل “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن المتحدث باسم هيئة المعابر في القطاع أشار إلى أن سيطرة الاحتلال على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، بمثابة حكم بالإعدام على من تبقى من سكان غزة.

وأضاف “عماد” خلال مداخلة عبر “القاهرة الإخبارية”، أن التحرك الإسرائيلي في رفح الفلسطينية يمنع بشكل كامل وصول المساعدات إلى القطاع، في وقت ناشدت فيه المنظمات الأممية بضرورة التوسع في إنفاذ المساعدات تحسبًا لتفشي المجاعة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستكون هي الأسوأ في قطاع غزة بعدما انقطعت المساعدات ولازال الاحتلال الإسرائيلي يُمارس إغلاق الدائرة بالحصار الكامل على أهالي القطاع.