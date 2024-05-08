الخارجية الأمريكية تعرب عن مخاوفها من استمرار العملية الإسرائيلية فى رفح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن لديها قلق بشأن التطورات في مدينة رفح الفلسطينية وبشأن العملية العسكرية على رفح.

وأضاف “ميلر” خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لا تود أن ترى عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، فلا يمكن تخيل حدوث عملية بمنطقة مزدحمة بالسكان.

وأكد أن ما يزيد القلق بمدينة رفح الفلسطينية هو كثرة النازحين، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تدعم إجلاء المدنيين من رفح.