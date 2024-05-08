أكسيوس: اتساع العمليات العسكرية فى رفح سيؤدى لانهيار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

أكد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أنه إذا اتسعت العملية العسكرية في رفح الفلسطينية فإنها ستصل بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى "نقطة الانهيار"؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "أكسيوس"، أن المسئولين الإسرائيليين فشلوا في تخفيف الإحباط لدى أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس إزاء الحرب في غزة.

كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين كبار تحذيرهم لنظرائهم الأمريكيين من أن وقف واشنطن شحنات الأسلحة لتل أبيب قد يعرض مفاوضات المحتجزين للخطر.