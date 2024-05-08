عزت إبراهيم: المشروع المصرى وصل إلى مرحلة متقدمة فى وقف إطلاق النار بغزة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الموقف المصري في الأيام الأخيرة وصل إلى مرحلة متقدمة بطرح المشروع المصري لوقف إطلاق النار وقبول حركة حماس له، ثم عودة إلى إسرائيل التي تحفظت على عدد من البنود، مشيرًا إلى أننا لدينا الآن مفاوضات في القاهرة هذه المفاوضات، أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يمكن تسويتها، وهناك بعض الأمور التي يتعنّت الجنب الإسرائيلي في قبولها.

وأضاف إبراهيم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الممكن الوصول إلى أرضية وسط وحلول وسط في هذه الأمور لأن ما هو موجود حاليًا وما يتم التفاوض بشأنه نتحدث عن أعداد المفرج عنهم أو المحتجزين الإسرائيليين الذين يمكن الافراج عنهم في إطار الصفقة وأيضًا المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والمدد الزمنية الخاصة بعمليات الإفراج وهذا أمر مهم.

وأوضح أن ما تردده إسرائيل اليوم أن لديها تحفظات على النص على اتفاق ملزم لوقف إطلاق النار وهل هو هدنة دائمة أم مؤقتة، أم وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن إسرائيل لا تريد إلزام نفسها لأنها تريد الاستمرار في ملاحقة حماس في منطقة رفح على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن الجهد المصري يبنى على ما يفعله في الأسبوع الأخيرة ويبنى على مسودة ترى مصر أنها متكاملة وأنها متدرجة في عدد المراحل، ويمكن أن تفضي لاتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار ولا يحتمل أن يكون اتفاقًا هشًا مثلما حدث في السابق.