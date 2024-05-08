رئيس أركان جيش الاحتلال يعزل العميد عوفر وينتر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عزل القائد في جيش الاحتلال العميد عوفر وينتر.

تغييرات جذرية في جيش الاحتلال

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتعيين شلومي بندار رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تعيين الجنرال آفي بلوط السكرتير العسكري السابق لنتنياهو قائدًا للقيادة الوسطى بالضفة الغربية.