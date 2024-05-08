الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس أركان جيش الاحتلال يعزل العميد عوفر وينتر

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عزل القائد في جيش الاحتلال العميد عوفر وينتر.

تغييرات جذرية في جيش الاحتلال

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتعيين شلومي بندار رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تعيين الجنرال آفي بلوط السكرتير العسكري السابق لنتنياهو قائدًا للقيادة الوسطى بالضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية الجيش الإسرائيلي الاحتلال العميد عوفر وينتر هاليفي تغييرات جذرية في جيش الاحتلال

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