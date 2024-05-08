"حزب الله" يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية بالصواريخ ‌‏الموجهة وقذائف المدفعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشنّ حزب الله اللبناني، هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

سقوط جرحى إسرائيليين في الشمال بضربة صاروخية نفذها حزب الله

وقبل قليل، أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".