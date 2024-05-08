الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ

قصف حزب الله اللبناني
قصف حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية بالصواريخ ‌‏الموجهة وقذائف المدفعية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشنّ حزب الله اللبناني، هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

سقوط جرحى إسرائيليين في الشمال بضربة صاروخية نفذها حزب الله 

وقبل قليل، أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

حزب الله الاحتلال موقع المالكية الصواريخ القاهرة الإخبارية المدفعية

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