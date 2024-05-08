الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يشن هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية فى الشمال

حزب الله
حزب الله

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن حزب الله اللبناني، شنّ هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

سقوط جرحى إسرائيليين في الشمال بضربة صاروخية نفذها حزب الله 

وقبل قليل، أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه موقع المالكية.

القاهرة الإخبارية حزب الله المستوطنات الشمالية الحدود لبنان

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