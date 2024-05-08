الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إثر ضربة صاروخية لحزب الله.. "القاهرة الإخبارية": سقوط جرحى إسرائيليين على الحدود اللبنانية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه موقع المالكية.

 

إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع من لبنان على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع من لبنان، على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي والمنارة وحانيتا ما أدى إلى وقوع أضرار.

القاهرة الإخبارية حزب الله ضربة صاروخية لبنان الحدود سقوط جرحى

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح فى حالة استعداد تام لاستئناف المساعدات

"القاهرة الإخبارية": إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية

نشرة dmc: تزايد التحذيرات الدولية والأممية من التصعيد العسكرى المحتمل فى رفح

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

الاحتلال: مقتل 41 عسكريًا عن طريق الخطأ وفى حوادث عملياتية

الاحتلال: إصابة 4 جنود فى معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرة dmc.. أونروا: مصممون على البقاء فى غزة رغم الأوضاع الكارثية

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية لا تتوقف على رفح وبعض القذائف تتخطى المنطقة الآمنة

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة