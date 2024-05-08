إثر ضربة صاروخية لحزب الله.. "القاهرة الإخبارية": سقوط جرحى إسرائيليين على الحدود اللبنانية

أفادت تقارير إسرائيلية، بسقوط جرحى إسرائيليين في الشمال عند الحدود مع لبنان، بضربة صاروخية نفذها حزب الله اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من جنوب لبنان تجاه موقع المالكية.

إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع من لبنان على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع من لبنان، على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي والمنارة وحانيتا ما أدى إلى وقوع أضرار.