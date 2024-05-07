الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية لا تتوقف على رفح وبعض القذائف تتخطى المنطقة الآمنة

رفح
رفح

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن أصوات الانفجارات وأصوات القذائف التي تنهال بشكل عشوائي وكبير باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح بأحيائها المختلفة لم تهدأ، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سكانها النزوح غربًا باتجاه منطقة المواصي بالقرب من الطريق الساحلي لمدينة خان يونس غرب قطاع غزة.

 

وأضاف جبر، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الانفجارات تدوي عبر القذائف الإسرائيلية التي تنهال من المدفعية الإسرائيلية بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى الغارات المكتفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية مستهدفة المنازل والطرقات والمباني في رفح الفلسطينية.

 

وأوضح، أن هذه الغارات أدت إلى استشهاد نحو 27 فلسطينيًا والعشرات من المصابين الذين نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المستشفى الكويتي لتلقي العلاج في هذا المستشفى، مشيرًا إلى أن بعض هذه القادائف تخطت المنطقة التي حددها الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة قتال كما وصفها الاحتلال، وسقطت بالقرب من مقر بلدية رفح في وسط مدينة رفح، هذه البلدية التي تقع بالقرب من السوق المركزية لمدينة رفح، وهو ما ينذر بحجم من الكارثة والمجازر التي كانت سترتكب لولا عناية الله بهذه المنطقة جراء هذه القدائف التي تتساقط باتجاه وسط مدينة رفح.

القاهرة الإخبارية القذائف رفح الانفجارات الاحتلال النزوح المواصي خان يونس قطاع غزة

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