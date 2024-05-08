الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: مقتل جندي احتياط فى حادث استثنائى على الحدود الشمالية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديًا احتياطيًا إسرائيليًا قتل في حادث استثنائي على الحدود الشمالية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

حادث استثنائي

وأوضحت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن هناك إصابات بعد حادث استثنائي على الحدود الشمالية بمنطقة أفيفيم، مشيرةً إلى أنه جار التحقق من سقوط طائرة انتحارية في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقل قليل، شنّ حزب الله اللبناني، هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

القاهرة الإخبارية الحدود الشمالية جندي احتياط منطقة أفيفيم المستوطنات

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