الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث نتنياهو: العملية العسكرية فى معبر رفح الفلسطينى لا تخالف معاهدة السلام

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت تقارير إعلامية، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد أن العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات مركزة ومحدودة النطاق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

لن نوافق على إنهاء الحرب مع ترك حماس في السلطة

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن نوافق على إنهاء الحرب مع ترك حركة حماس في السلطة.

القاهرة الإخبارية معاهدة السلام مصر نتنياهو العملية العسكرية حماس إنهاء الحرب

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