إقامة عدد من الخيام أمام مستشفى الكويتى فى رفح لاستقبال الجرحى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإقامة عدد من الخيام أمام مستشفى الكويتي التخصصي في رفح الفلسطينية لاستقبال الجرحى.

غارات جوية وقصف مدفعي على رفح

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على رفح باستخدام الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع مواصلة السيطرة على معبري رفح وكرم أبوسالم وإغلاقهما أمام حركة المسافرين والمساعدات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب مصادر بوزارة الصحة الفلسطينية.