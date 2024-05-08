إعلام إسرائيلى: توسيع الهجوم على رفح سيؤدى إلى أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، أن توسيع الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى أزمة خطيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

العملية العسكرية في رفح لا تخالف معاهدة السلام

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يؤكد أن العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات مركزة ومحدودة النطاق في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.