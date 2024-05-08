3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى مرجعيون جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء 3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى مرجعيون الحكومي بالجنوب اللبناني.

وقبل قليل، أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 25 غارة جوية على 8 بلدات في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني

وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لبنان، أن هناك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني.