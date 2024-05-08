استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلى لمحيط مسجد الأيبكى شرق غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن استشهاد 7 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين بمحيط مسجد الأيبكي بحي الدرج شرق مدينة غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن نحو 1500 مريض في المنطقة الجنوبية بقطاع غزة في حاجة إلى العلاج بعد خروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة.

وصباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بخروج مستشفى أبويوسف النجار من الخدمة بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.