الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة: تعليق واشنطن لشحنة أسلحة "أمر محبط"

جلعاد أردان
جلعاد أردان

أكد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان، أن تعليق واشنطن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل أمر محبط للغاية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في وقت سابق، أعلن مسئولون إسرائيليون لموقع Axios الأسبوع الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قامت بتعليق شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، وهو التحرك الأول من نوعه منذ أحداث أكتوبر الماضي، حيث كانت الشحنة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي هذا التوقف في ظل مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يعمل المسئولون الإسرائيليون على فهم سبب احتجاز الشحنة. وفي غضون ذلك، يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات حادة من الأمريكيين الذين يعارضون دعمه لإسرائيل.

القاهرة الإخبارية سفير إسرائيل شحنة أسلحة تعليق واشنطن إسرائيل أسلحة

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