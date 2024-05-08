أستاذ علاقات دولية: الجنايات الدولية تتعرض للتهديد لمنع إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن هناك أزمة مصطلحات واضحة، فالأوروبيون لا يرغبون بفرض عقوبات على إسرائيل، لكن هناك نصائح ولا يوجد ضغوطات بمعنى الكلام وضغوطات فعلية على إسرائيل.

وأضاف "شهاب"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محكمة الجنائية الدولية من المفترض أن تصدر مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه ليست المرة الأولى، فهناك جرائم أعوام 2009 في 2014 في 2018 في 2019 في 2021، وكانت هناك محاولات لإصدار مذكرة اعتقال وهناك مجموعات كبيرة من المحامين في فرنسا في أمريكا اللاتينية وفي دول أخرى تضغط على محكمة الجنايات.

وأوضح أن محكمة الجنايات الدولية تتعرض لضغوطات سياسية كبيرة جدا ووصلت إلى حد التهديدات حتى مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي وجهوا رسالة واضحة جدًا موقعة إلى المدعي العام كريم خان، بأنه سيدفع ثمن غالي جدًا إذا اتخذ أي إجراء ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا إن دل فإنه يدل على أن هذه المحاولات المتكررة عبر سنوات طويلة ربما لن تنجح أو في حالة تم إصدار هذه المذكرات فإن محكمة الجنايات لا تمتلك أي آلية تنفيذ لتنفيذها.