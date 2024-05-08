الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

«تهجير».. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح

تهجير
تهجير

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عبر شاشتها حمل عنوان "من تهجير إلى تهجير.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية".

 

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية: “من تهجير لتهجير، كُتب على سكان غزة الرحيل كما كُتب على الذين من قبلهم، رحيل يحمل معه آلام الماضي وتساؤلات الحاضر وخوفا من المستقبل، رحيل متزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر على خلفية احتلال معبر رفح”.

 

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه ومن خيام إلى خيام يهجر الفلسطينيون من مدينة لمدينة مجبورين لا مخيرين، خوفا من آلة الحرب الإسرائيلية وما ترتكبه من مجازر مازال القطاع شاهدا عليها، والتي كان أخرها في رفح الفلسطينية من عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطينية، كما لو أن كُتب على الفلسطينيين عدم المعيشة كسائر شعوب الأرض. 
 

تهجير مأساة قطاع غزة إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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