الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حماس: الوسطاء قللوا الفجوة فى غالبية الملفات ونسعى لقطع الطريق على تهرب نتنياهو

حركة حماس
حركة حماس

أفادت تقارير إعلامية، بأن حركة حماس أكدت أن الوسطاء قللوا الفجوة في غالبية الملفات، كما أنها تعمل على قطع الطريق على تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع بشكل منفرد عن إبداء مرونة في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الحرب أجمع قبل أسبوعين على إبداء مرونة في المفاوضات.

 

القاهرة الإخبارية الوسطاء الفجوة الملفات تهرب نتنياهو حماس

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