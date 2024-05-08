الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتقاء 4 شهداء و16 مصابا فى قصف إسرائيلى غرب مدينة رفح

رفح
رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 4 شهداء و16 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وقبل قليل، أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” بمعبر رفح البري، في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة بمدينة رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار كثيف.

 

في سياق متصل، أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الأبراج السكنية ومحطات الوقود والمؤسسات الخدمية بمدينة رفح الفلسطينية.


 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة رفح غرب رفح استهدف منزل قصف قصف إسرائيلي

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