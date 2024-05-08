إعلام إسرائيلى: بيرنز أبلغ نتنياهو وقادة إسرائيليين أنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيليين في محادثات اليوم، بأنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسئولين، بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، ناقشا إمكانية تعليق العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مقابل إطلاق سراح المحتجزين.