الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بيرنز ونتنياهو ناقشا إمكانية تعليق العملية فى رفح مقابل إطلاق سراح المحتجزين

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسئولين، بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، ناقشا إمكانية تعليق العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مقابل إطلاق سراح المحتجزين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية

وقبل قليل، أكد تقرير عبري، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومسئولون كبار آخرون سيجتمعون مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بعد ظهر اليوم في تل أبيب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، وغيرهما من كبار المسئولين الإسرائيليين مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، في الساعة 1:30 بعد الظهر.

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