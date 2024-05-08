إعلام إسرائيلى: نتنياهو تراجع بشكل منفرد عن إبداء مرونة فى مفاوضات صفقة التبادل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع بشكل منفرد عن إبداء مرونة في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين؛ وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة

"القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الحرب أجمع قبل أسبوعين على إبداء مرونة في المفاوضات.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بخروج مسيرات في إسرائيل تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بشكل فوري.