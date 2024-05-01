الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"8 الصبح" يرصد افتتاح المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض برنامج “8 الصبح” المُذاع عبر قناة “dmc”، اليوم الأربعاء، افتتاح المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني في القاهرة تحت عنوان “ابدع واصنع” بإشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه يتم تنظيم ورش عمل لأعمال الطلاب يشرف عليها المعلمين، لاستخراج المنتج على أعلى مستوى، قائلا: “ده الفرق بينا وبين التعليم العام”.

أوضح الدكتور عمرو سامي، مدير التعليم الصناعي أنّ الدستور المصري تناول تطوير التعليم الفني في نص صريح، موضحا أنّ الورشة كان هدفها إبراز جهود الطلبة خلال فترة التعليم.

وشارك في المعرض 32 مدرسة بأقسام (زراعي وفندقي وصناعي)، وضمّ المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب من مأكولات وحلويات ومخبوزات ومشغولات يدوية، وملابس جاهزة وتريكو وتطريز ومفروشات وسجاد ولوحات فنية ومنتجات زراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضراوات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

الدكتور رضا حجازي التربية التعليم الفنى ورش عمل المعرض السنوى ابدع واصنع 8 الصبح

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