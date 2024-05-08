الأربعاء 08 مايو 2024
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محمود مسلم عن استهداف رفح الفلسطينية: "إسرائيل تضغط للحصول على امتيازات"

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إنّ رفح الفلسطينية تتعرض لانفجارات وضرب شديد وجزء من الاجتياح تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكأنها تريد أن تلعب بورقة ضغط للحصول على امتيازات في الاتفاق الذي يجري في القاهرة.


وأضاف "مسلم"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتفاق الذي مر عليه يومان يتعرض لصعوبات، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشكل صريح أن يكسب أرضًا في رفح الفلسطينية بينما يبعث وفده إلى مصر دون أن يكون جادًا في الهدف والهدنة.


وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ: "الأمر يتحمله المجتمع الدولي وأمريكا التي كشفت في هذه الأزمة كثيرًا مما كانت تخفيه من دعمها الواضح والصريح لإسرائيل وعدم التزامها بأي مواثيق للقانون الدولي أو قانون الإنسان أو غيرها".

القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية الاجتياح الاحتلال ورقة ضغط الاتفاق القاهرة

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