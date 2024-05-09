ما تأثير الذكاء الاصطناعي بالمناهج الدراسية؟.. أستاذ حاسبات يُجيب

قال الدكتور محمد مصطفى الطويل، رئيس الأقسام التعليمية بكلية الحاسبات، إن الغرض الرئيسي من التعليم مد الطالب بالمهارات والمعرفة بشكل مفيد بحيث يستطيع حل المشكلات والتفكير بصورة نقدية مع الابتكار، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيدخل في التعليم قريبا مثل العديد من الدول الأخرى على مستوى العالم.

وأضاف الطويل، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع عبر قناة “dmc”، أن كل طالب مميز بطريقته في التعلم، ويمكن إدخال أساسيات الذكاء الاصطناعي في مراحل تعليمية مبكرة، إذ إنه يعتمد على مجموعة علوم أخرى كالعلوم الرياضية، وبالتالي يكون لدى الطالب معرفة بالمجال الذي يدرسه بشكل أوسع ويكتسب معلومات أشمل تساعده على التميز في مجاله.

وأشار رئيس الأقسام التعليمية بكلية الحاسبات، إلى أن الذكاء الاصطناعي عامل مساعد للإنسان، إذ يساهم في تحسين قدراته ومهاراته، كما يعطي فرصة للشركات والمؤسسات الكبرى على تطوير خدماتها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على المهن والوظائف المتكررة.