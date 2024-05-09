الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخيمس، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "خلافات أمريكية إسرائيلية تطفو على السطح".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية أنه مع إصرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على المضي قدمًا باقتحام مدينة رفح الفلسطينية بدأت الخلافات الأمريكية الإسرائيلية تطفو على السطح، ولعل آخر مظاهر هذه الخلافات هو تأكيد الرئيس جو بايدن أن إسرائيل لن تحصل على دعم أمريكي إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن تصريحات بايدن لشبكة سي إن إن الأمريكية أحدثت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي حيث وصفتها وسائل الإعلام بأنها زلزال قوي للعلاقات بين البلدين خاصة مع تهديده بعدم تسليمه إسرائيل بعض أنواع الأسلحة ولا سيما القنابل والقذائف المدفعية في حال شنت تل أبيب هجومًا بريًا واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد التقرير أن هذه التصريحات تزامنت مع اتخاذ واشنطن قرارًا بتعليق شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل تضم نحو 1800 قنبلة ثقيلة يصل وزن الواحدة منها نحو ألفي رطل، إضافة إلى 1700 قنبلة أخرى تزن 500 رطل وغيرها.


 

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