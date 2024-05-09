الخميس 09 مايو 2024
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أبوالهول: قدر من الأمل في الوصول لهدنة.. المفاوضات ستثمر قريبًا

أشرف أبوالهول
أشرف أبوالهول

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، أن هناك قدر كبير من الأمل في أن تنجح المفاوضات بشأن الوصول لهدنة، موضحًا أن المحادثات التي تتم بحضور الوسطاء من كل الأطراف وتتزامن مع ضغوط تمارس على كل الأطراف، مشددًا على أن المفاوضات ستثمر قريبًا ولم يعد الطرفين الإسرائيلي وحماس إلا إنهاء هذا الصراع والحرب والجلوس إلى مائدة المفاوضات.

وأضاف أبو الهول، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن كل طرف من أطراف الصراع يعاني، حيث إن إسرائيل تتعرض خلال الفترة الحالية لضغوط كبيرة ولديها مشاكل وصورتها تضررت وهناك ضغوط وتم إدانتها في المحافل الدولية، منوهًا بأن تعليق إرسال أسلحة لإسرائيل وعدم السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية في رفح يعني مزيد من الضغوط على إسرائيل، علاوة على الضغوط الأخرى من الشارع الأمريكي والشوارع الأوروبي، بالإضافة لضغوط أهالي الرهائن في إسرائيل.

وأشار إلى أن الشارع الإسرائيلي هو الأكثر انقسامًا منذ عام 1948، وهذا الانقسام ليس وليد السابع من أكتوبر ولكن جاء مع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الأخيرة والتي ضمن صهيونية قومية دينية، منوهًا بأن هناك وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يعملون فقط ضد الفلسطينيين ولكنهم يعملون أيضًا ضد الإسرائيليين غير المتدينين، وكان هناك اشتباكات في الشوارع الأيام الماضية.

وأوضح أنه جاء الـ7 من أكتوبر ليدرك العالم أن نتنياهو الذي ركز تعزيز سلطته أهمل البعد الأمني، وكان لديه معلومات منذ أكثر من عام عن نية المقاومة بالقيام بعملية الـ7 من اكتوبر، ولكن لم يتحرك ولذلك تعرضت إسرائيل لهزة عنيفة، نتنياهو أدعى أنه يريد تحطيم حماس وإعادة الرهائن ولكن لم يفعل أي شئ إلا قتل الرهائن وتدمير غزة، واستخدمت إسرائيل الوحشية والعنف بشكل غير مسبوق ونتنياهو جعل الشارع الأمريكي ينقلب ضده.

القاهرة الإخبارية المفاوضات هدنه حماس الصراع مائدة المفاوضات

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