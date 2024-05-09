"الخصاونة": مصر والأردن يرفضان أى عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح

أكد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن مصر والأردن يرفضان أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه على دول العالم أن تتحمل مسئولياتها إزاء ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه نقل رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت تأكيد المواقف المشتركة بالرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين.

ولفت إلى أن هناك جهودًا مشتركة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي والقادة العرب لوقف إطلاق النار في غزة، وإعادة إنتاج الأفق السياسي لاتخاذ مسار واضح من أجل تنفيذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق يوقف إطلاق النار في غزة، ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية.